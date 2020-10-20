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Avia.pro: армия Армении могла повредить турецкие F-16 при ракетном ударе по аэродрому в Азербайджане

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Avia.pro: армия Армении могла повредить турецкие F-16 при ракетном ударе по аэродрому в Азербайджане
Истребитель F-16, Lao Chengyue / globallookpress.com

Армянские военные могли повредить турецкие самолеты F-16 в ходе ракетного удара по аэродрому, расположенному в азербайджанском городе Гяндже. Такая версия представлена в материале, который появился на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет ресурс Avia.pro, после атаки армии Армении спутники перестали фиксировать присутствие F-16 на аэродроме. По некоторым сведениям, два истребителя могли получить повреждения, самолеты сейчас ремонтируют, говорится в процитированной публикации.

Ранее авторы Avia.pro высказали предположение, по которому Баку может попытаться уничтожить системы С-300, которые защищают Ереван.

ДЦ

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