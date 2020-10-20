Avia.pro: армия Армении могла повредить турецкие F-16 при ракетном ударе по аэродрому в Азербайджане
20 октября 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Армянские военные могли повредить турецкие самолеты F-16 в ходе ракетного удара по аэродрому, расположенному в азербайджанском городе Гяндже. Такая версия представлена в материале, который появился на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, после атаки армии Армении спутники перестали фиксировать присутствие F-16 на аэродроме. По некоторым сведениям, два истребителя могли получить повреждения, самолеты сейчас ремонтируют, говорится в процитированной публикации.
Ранее авторы Avia.pro высказали предположение, по которому Баку может попытаться уничтожить системы С-300, которые защищают Ереван.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.