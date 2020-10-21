Армения заявила об угрозе наступления экологической катастрофы из-за войны в Карабахе
21 октября 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
Война в Нагорном Карабахе может привести к наступлению экологической катастрофы в Закавказье. С соответствующим предупреждением выступила армянская сторона.
В информации, распространенной пресс-службой министерства окружающей среды Армении, говорится, что ситуация с телами, оставленными в районе боевых действий, в настоящий момент выходит из-под контроля. Зафиксированы многочисленные факты поедания останков животными, что может привести к распространению опасных недугов. Закавказью грозит экологическая катастрофа, отметили в ведомстве.
Ранее сегодня сообщалось, что у границы с Нагорным Карабахом заметили армянских военных с российскими флагами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.