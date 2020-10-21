Армения заявила об угрозе наступления экологической катастрофы из-за войны в Карабахе

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21 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Война в Нагорном Карабахе может привести к наступлению экологической катастрофы в Закавказье. С соответствующим предупреждением выступила армянская сторона.

В информации, распространенной пресс-службой министерства окружающей среды Армении, говорится, что ситуация с телами, оставленными в районе боевых действий, в настоящий момент выходит из-под контроля. Зафиксированы многочисленные факты поедания останков животными, что может привести к распространению опасных недугов. Закавказью грозит экологическая катастрофа, отметили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось, что у границы с Нагорным Карабахом заметили армянских военных с российскими флагами.