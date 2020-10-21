«Репортер»: у границы с Карабахом появились армянские военные с флагами России

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21 октября 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Азербайджанские источники проинформировали, что у границы с Нагорным Карабахом появились армянские военные с флагами Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сетевое издание «Репортер», представители Вооруженных сил Армении решили продемонстрировать триколоры, чтобы защититься от потенциального вторжения Азербайджана на территорию страны. Других подробностей в процитированной публикации не приводится.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ереване заявили о «полном провале» наступления армии противника на юге Нагорного Карабаха.