«Репортер»: России, возможно, придется вмешаться в военный конфликт в Карабахе

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22 октября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российской Федерации, возможно, придется вмешаться в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся в СМИ.

Ранее Фуат Октай, занимающий должность турецкого вице-президента, сделал заявление, согласно которому Анкара перебросит в Карабах свои подразделения, если ее об этом попросит Баку.

Как пишет издание «Репортер», угрозы Турции о вторжении фактически не оставляют выбора Москве. Вероятно, России придется вмешаться в конфликт в Закавказье, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что армия Сирии может начать при поддержке ВКС РФ наступление в Идлибе, где действуют поддерживаемые Анкарой боевики, в случае реального вступления турецких сил в военное противостояние в Карабахе.