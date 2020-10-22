«Репортер»: России, возможно, придется вмешаться в военный конфликт в Карабахе
22 октября 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Российской Федерации, возможно, придется вмешаться в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся в СМИ.
Ранее Фуат Октай, занимающий должность турецкого вице-президента, сделал заявление, согласно которому Анкара перебросит в Карабах свои подразделения, если ее об этом попросит Баку.
Как пишет издание «Репортер», угрозы Турции о вторжении фактически не оставляют выбора Москве. Вероятно, России придется вмешаться в конфликт в Закавказье, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что армия Сирии может начать при поддержке ВКС РФ наступление в Идлибе, где действуют поддерживаемые Анкарой боевики, в случае реального вступления турецких сил в военное противостояние в Карабахе.
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