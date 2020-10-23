«Русская весна»: Нагорный Карабах, скорее всего, ждет долгая и тяжелая война

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23 октября 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Нагорный Карабах, вероятнее всего, ждет долгая и тяжелая война. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет издание «Русская весна», стороны конфликта в Закавказье, разгоревшегося с новой силой в конце прошлого месяца, судя по всему, ждут итогов ноябрьских выборов президента Соединенных Штатов, на которых действующему главе государства Дональду Трампу будет противостоять Джо Байден. При этом отмечается, что кто бы не победил по итогам голосования, вмешательство Вашингтона в противостояние вокруг Карабаха является малореальным сценарием. Поэтому наиболее вероятным путем продолжения конфликта в регионе является долгая и тяжелая война, говорится в процитированной публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что в СМИ высказали предположение, согласно которому наемники из Сирии могли попасть в засаду в Нагорном Карабахе.