Asia Times: Россия могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких дронов
27 октября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких беспилотников, используемых армией Азербайджана в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах гонконгских сетевых СМИ.
Как пишет сайт Asia Times, Москва решила обезопасить союзника по ОДКБ и свои военные объекты, расположенные на армянской территории, от возможных налетов дронов. В процитированной публикации говорится, что в закавказскую республику могли быть отправлены российские системы радиоэлектронного подавления «Красуха-4». Согласно информации, имеющейся в открытом доступе, данный комплекс глушит сигнал GPS, в результате чего беспилотный летательный аппарат противника теряет связь с базой и разбивается.
Ранее во вторник сообщалось, что, по данным Тelеgram-канала WarGonzo, турецкий спецназ готовится к вторжению в Армению.
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