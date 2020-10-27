Asia Times: Россия могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких дронов

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27 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Российская Федерация могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких беспилотников, используемых армией Азербайджана в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах гонконгских сетевых СМИ.

Как пишет сайт Asia Times, Москва решила обезопасить союзника по ОДКБ и свои военные объекты, расположенные на армянской территории, от возможных налетов дронов. В процитированной публикации говорится, что в закавказскую республику могли быть отправлены российские системы радиоэлектронного подавления «Красуха-4». Согласно информации, имеющейся в открытом доступе, данный комплекс глушит сигнал GPS, в результате чего беспилотный летательный аппарат противника теряет связь с базой и разбивается.

Ранее во вторник сообщалось, что, по данным Тelеgram-канала WarGonzo, турецкий спецназ готовится к вторжению в Армению.