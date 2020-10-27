Выложено видео с рассказом задержанного боевика об участии сирийских наемников в войне в Карабахе

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27 октября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Вооруженные люди, Morukc Umnaber / globallookpress.com

Появилось видео с рассказом задержанного сирийскими военными боевика об участии наемников из Арабской республики в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий сюжет продемонстрировали на телевидении Объединенных Арабских Эмиратов.

Задержанный мужчина по имени Амин Имад Эс-Саид поведал, что боевиков для участия в боевых действиях в Закавказье вербуют в различных сирийских группировках. Наемников перебрасывают тысячами через турецкую и азербайджанскую территорию. Продолжительность командировки составляет три месяца, размер жалованья – две тысячи долларов.

Также мужчина отметил, что боевики несут большие потери в противостоянии с врагом.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили видео отступления армянских военных.