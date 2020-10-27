Выложено видео с рассказом задержанного боевика об участии сирийских наемников в войне в Карабахе
27 октября 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
Появилось видео с рассказом задержанного сирийскими военными боевика об участии наемников из Арабской республики в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий сюжет продемонстрировали на телевидении Объединенных Арабских Эмиратов.
Задержанный мужчина по имени Амин Имад Эс-Саид поведал, что боевиков для участия в боевых действиях в Закавказье вербуют в различных сирийских группировках. Наемников перебрасывают тысячами через турецкую и азербайджанскую территорию. Продолжительность командировки составляет три месяца, размер жалованья – две тысячи долларов.
Также мужчина отметил, что боевики несут большие потери в противостоянии с врагом.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили видео отступления армянских военных.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.