Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Выложено видео с рассказом задержанного боевика об участии сирийских наемников в войне в Карабахе

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Выложено видео с рассказом задержанного боевика об участии сирийских наемников в войне в Карабахе
Вооруженные люди, Morukc Umnaber / globallookpress.com

Появилось видео с рассказом задержанного сирийскими военными боевика об участии наемников из Арабской республики в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий сюжет продемонстрировали на телевидении Объединенных Арабских Эмиратов.

Задержанный мужчина по имени Амин Имад Эс-Саид поведал, что боевиков для участия в боевых действиях в Закавказье вербуют в различных сирийских группировках. Наемников перебрасывают тысячами через турецкую и азербайджанскую территорию. Продолжительность командировки составляет три месяца, размер жалованья – две тысячи долларов.

Также мужчина отметил, что боевики несут большие потери в противостоянии с врагом.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили видео отступления армянских военных.

ДЦ

В мире

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью