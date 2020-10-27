Появилось видео отступления армянских военных под натиском продвигающейся в Карабахе армии Азербайджана

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27 октября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как армянские военные покидают свои боевые позиции под натиском армии Азербайджана, наступающей в Нагорном Карабахе. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Один из отступающих солдат, попавших на видео, жалуется на дефицит оружия. В каком районе сделаны данные кадры, не уточняется.

Баку в конце прошлого месяца начал наступательную операцию с целью возвращения контроля над Нагорным Карабахом. Ранее сегодня сообщалось, что Салих Йылмаз, эксперт из Турции, высказал точку зрения, согласно которой Москва не попалась на «ловушку» армянского премьера Никола Пашиняна, хотевшего втянуть РФ в конфликт Еревана с Азербайджаном.