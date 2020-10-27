ТГ-канал WarGonzo: спецназ Турции готовится к вторжению в Армению
27 октября 2020, 16:54[ «Аргументы Недели» ]
Спецназ Турции готовится к вторжению в Армению, чьи Вооруженные силы принимают участие в военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Соответствующее сообщение появилось некоторое время назад в сети.
Как пишет Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники в столице Турции, президент страны Реджеп Эрдоган решил взять реванш за вчерашний удар ВКС РФ по сирийским боевикам, поддерживаемым Анкарой. В процитированном посте говорится, что Эрдоган намерен атаковать территории, расположенные в южной части Армении.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео с рассказом задержанного боевика об участии наемников из Сирии в войне в Нагорном Карабахе.
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