ТГ-канал WarGonzo: спецназ Турции готовится к вторжению в Армению

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27 октября 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Спецназ Турции готовится к вторжению в Армению, чьи Вооруженные силы принимают участие в военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Соответствующее сообщение появилось некоторое время назад в сети.

Как пишет Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники в столице Турции, президент страны Реджеп Эрдоган решил взять реванш за вчерашний удар ВКС РФ по сирийским боевикам, поддерживаемым Анкарой. В процитированном посте говорится, что Эрдоган намерен атаковать территории, расположенные в южной части Армении.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео с рассказом задержанного боевика об участии наемников из Сирии в войне в Нагорном Карабахе.