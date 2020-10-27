«Репортер»: удар ВКС РФ по параду боевиков в Идлибе мог стать ответом Турции на отправку наемников в Карабах

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27 октября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Дым после авиаудара, Huseyin Sari / globallookpress.com

Состоявшийся накануне удар российских ВКС по протурецким боевикам в сирийском Идлибе мог стать ответом Москвы Анкаре на отправку наемников в зону вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Репортер» пишет, что авиация РФ атаковала бойцов группировки «Фейлак аль-Шам» во время их парада. Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в сети.

Согласно приведенной в процитированной публикации точки зрения эксперта Чарльза Листера, случившееся стало посланием России Турции. Аналитик указал на то, что «Фейлак аль-Шам» является главным союзником Анкары в северо-западной части Сирии.

Как сообщалось ранее во вторник, турецкий профессор Салих Йылмаз заявил, что Москва не попалась в «ловушку Пашиняна» в Нагорном Карабахе.