Аналитик Омер Озкизилчик: ВКС РФ атаковали штаб-квартиру «любимой турецкой группировки в Идлибе»

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27 октября 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Омер Озкизилчик, аналитик из Турции, прокомментировал вчерашний удар российских ВКС по боевикам в Сирии. Эксперт процитирован в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет «Русская весна», Озкизилчик отметил, что авиация РФ атаковала штаб-квартиру «Файлак аш-Шам», которая является «любимой турецкой группировкой в Идлибе». По словам аналитика, на данную организацию возложена задача по защите присутствия Анкары в сирийской провинции.

Согласно уточненной информации, приведенной в публикации «Русской весны», в результате состоявшегося накануне налета ВКС РФ могли погибнуть свыше ста боевиков.