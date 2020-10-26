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Бомбардировщики ВКС РФ уничтожили до ста боевиков в ходе налета на тренировочный лагерь в Идлибе

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Бомбардировщики ВКС РФ уничтожили до ста боевиков в ходе налета на тренировочный лагерь в Идлибе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Авиация ВКС РФ атаковала лагерь подготовки боевиков в северной части сирийской провинции Идлиб. Соответствующие сведения оказались в распоряжении отечественных средств массовой информации.

Согласно данным, приведенным изданием «Русская весна», в результате сегодняшнего налета, в котором были задействованы бомбардировщики, были уничтожены до ста джихадистов, в их числе тринадцать полевых командиров. Порядка пятидесяти бандитов получили ранения.

Информацию о местонахождении тренировочного лагеря сирийские разведчики получили от своих источников в террористических кругах, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее, на страницах СМИ высказали предположение, по которому военные РФ могли ударить по протурецким боевикам на севере Сирии из комплекса «Искандер».

ДЦ

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