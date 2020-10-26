«Репортер»: Россия могла ударить по протурецким боевикам на севере Сирии из «Искандера»
26 октября 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Российские военнослужащие могли нанести удар по протурецким вооруженным формированиям на севере Сирии из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Сайт «Репортер» пишет, что вечером в прошлую пятницу город Джуб аль-Куса, который контролируют ориентирующиеся на Анкару боевики, сотрясли мощные взрывы. Согласно одной из версий, атака была совершена с помощью российского «Искандера». Утверждается, что за некоторое время до случившегося пуск ракет зафиксировали в районе базы Хмеймим представители местного населения, говорится в процитированной публикации.
Ранее в понедельник сообщалось, что турецкая газета Daily Sabah выступила с прогнозом, по которому Нагорный Карабах может превратиться для РФ во вторую Сирию.
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