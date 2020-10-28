Экс-сотрудник Генштаба Сивков: ВКС РФ вместе с армией Карабаха могут разбить войска Азербайджана за три дня

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28 октября 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

У Еревана достаточно поводов для обращения за помощью к союзникам по ОДКБ с целью сдерживания азербайджанских атак. Соответствующую точку зрения высказал Константин Сивков, военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ.

Сивков отметил, что получить поддержку Армении позволяет четвертый пункт Договора о коллективной безопасности. По словам эксперта, в случае вмешательства Москвы в конфликт ВКС России вместе с армией Карабаха могут разбить Вооруженные силы Азербайджана в течение трех дней.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения карабахскими подразделениями «наемников-террористов», которые воюют за Баку.