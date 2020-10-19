Экс-сотрудник Генштаба Сивков: в случае ядерной войны Германию уничтожит одна подлодка РФ
19 октября 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]
Если Германия пойдет на антироссийскую провокацию с использованием оружия массового поражения, ФРГ прекратит свое существование. С соответствующим прогнозом выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.
Как пишет китайский интернет-ресурс Sohu, немецкие ВВС и союзники Берлина по Североатлантическому альянсу некоторое время назад организовали секретные маневры, участники которых отработали боевые действия с применением ядерного оружия.
По словам Константина Сивкова, ядерная война привела бы к гибели ФРГ. Как отметил специалист, в случае подобного конфликта европейское государство уничтожит одна субмарина РФ «Кальмар 4», имеющая шестнадцать ракет по десять боеголовок.
Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Михаил Делягин заявил о «помешательстве» американских элит из-за появления у Москвы нового вооружения.
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