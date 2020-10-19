Экс-сотрудник Генштаба Сивков: в случае ядерной войны Германию уничтожит одна подлодка РФ

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19 октября 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Если Германия пойдет на антироссийскую провокацию с использованием оружия массового поражения, ФРГ прекратит свое существование. С соответствующим прогнозом выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

Как пишет китайский интернет-ресурс Sohu, немецкие ВВС и союзники Берлина по Североатлантическому альянсу некоторое время назад организовали секретные маневры, участники которых отработали боевые действия с применением ядерного оружия.

По словам Константина Сивкова, ядерная война привела бы к гибели ФРГ. Как отметил специалист, в случае подобного конфликта европейское государство уничтожит одна субмарина РФ «Кальмар 4», имеющая шестнадцать ракет по десять боеголовок.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Михаил Делягин заявил о «помешательстве» американских элит из-за появления у Москвы нового вооружения.