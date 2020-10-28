Армия Карабаха опубликовала видео уничтожения воюющих за Баку «наемников-террористов»
28 октября 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]
Армия Нагорного Карабаха опубликовала видео нового удара по противнику в зоне вооруженного конфликта. В описании к выложенным кадрам говорится, что на них запечатлено уничтожение «наемников-террористов», которые, как считается, участвуют в боевых действиях на стороне Азербайджана.
На записи можно увидеть, как ракета поражает один из пикапов, стоящих вдоль дороги. В каком районе Карабаха сделано видео, не уточняется.
Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских сетевых СМИ высказали предположение, согласно которому армянские военные могли атаковать турецкие истребители F-16 на азербайджанской территории.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.