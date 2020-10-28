Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Армия Карабаха опубликовала видео уничтожения воюющих за Баку «наемников-террористов»

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Армия Карабаха опубликовала видео уничтожения воюющих за Баку «наемников-террористов»
Боевые действия, Handout / globallookpress.com

Армия Нагорного Карабаха опубликовала видео нового удара по противнику в зоне вооруженного конфликта. В описании к выложенным кадрам говорится, что на них запечатлено уничтожение «наемников-террористов», которые, как считается, участвуют в боевых действиях на стороне Азербайджана.

На записи можно увидеть, как ракета поражает один из пикапов, стоящих вдоль дороги. В каком районе Карабаха сделано видео, не уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских сетевых СМИ высказали предположение, согласно которому армянские военные могли атаковать турецкие истребители F-16 на азербайджанской территории.

ДЦ

Армия

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

В Баку считают, что азербайджанские Вооруженные силы вправе наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам, вне зависимости от их местонахождения. 27 октября было сделано совместное заявление Министерства обороны (МО) и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью