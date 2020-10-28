Avia.pro: армия Армении могла атаковать ракетами турецкие F-16 в Азербайджане
28 октября 2020, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Военные Армении могли атаковать ракетами турецкие истребители F-16 на территории Азербайджана. Соответствующее предположение высказано в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, некоторое время назад армянская армия нанесла серию ударов по F-16, которые находились на одном из азербайджанских военных аэродромов. Предполагается, что в ходе атаки были применены ракетные комплексы «Точка-У» или «Эльбрус». В результате атаки получили повреждения по меньшей мере два истребителя, говорится в процитированном материале.
Ранее в среду сообщалось, что Никол Пашинян, премьер Армении, пригрозил Вооруженным силам Азербайджана «точным контрударом».
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