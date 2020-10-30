Эксперт Валентин Василеску: Россия могла доставить в Армению для тестирования новое оружие электронной войны

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30 октября 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация могла доставить в Армению свое новое оружие электронной войны, чтобы протестировать его в боевых условиях. С соответствующим предположением в разговоре с представителями отечественных сетевых СМИ выступил Валентин Василеску, эксперт из Румынии.

Специалист отметил, что вскоре после начала военной операции Баку на территории Нагорного Карабаха в Армению прибыл российский Ан-124. Позже в Гюмри, где располагается база РФ, приземлился Ил-80.

Из слов Василеску следует, что самолеты могли перебросить в закавказскую республику РБ-109А «Былина». Данная система в автоматическом режиме анализирует все электромагнитное поле на театре боевых действий, находит и идентифицирует целевые излучатели врага и выбирает оптимальные способы противодействия.

Эксперт указал на то, что России нужно проверить «Былину» в условиях настоящей войны, где используются ударные дроны, управляемые противотанковые ракеты и высокоточные боеприпасы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Константин Сивков, экс-сотрудник российского Генштаба, озвучил прогноз, согласно которому Москва может вступить в войну с Турцией, если последняя вмешается в ситуацию в Нагорном Карабахе.