Экс-сотрудник Генштаба Сивков: РФ может вступить в войну с Турцией, если Анкара вмешается в ситуацию в Карабахе
29 октября 2020, 20:07[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация может вступить в войну с Турцией, если Анкара ввяжется в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ.
По словам эксперта, в случае вмешательства турецкой стороны вероятность ее прямого столкновения с Москвой велика, так как при таком сценарии развития событий должен вступить в силу договор о коллективной безопасности, в который входит Россия и Армения. Сивков, ставший собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», предсказал, что возможное противостояние приведет к поражению Анкары, так как она уступает РФ по целому ряду ключевых систем вооружения.
Ранее в четверг сообщалось, что журналист Хакан Аксай выступил с прогнозом, согласно которому Москва может разорвать связи с Турцией из-за войны в Нагорном Карабахе.
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