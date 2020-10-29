Экс-сотрудник Генштаба Сивков: РФ может вступить в войну с Турцией, если Анкара вмешается в ситуацию в Карабахе

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29 октября 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может вступить в войну с Турцией, если Анкара ввяжется в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ.

По словам эксперта, в случае вмешательства турецкой стороны вероятность ее прямого столкновения с Москвой велика, так как при таком сценарии развития событий должен вступить в силу договор о коллективной безопасности, в который входит Россия и Армения. Сивков, ставший собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», предсказал, что возможное противостояние приведет к поражению Анкары, так как она уступает РФ по целому ряду ключевых систем вооружения.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Хакан Аксай выступил с прогнозом, согласно которому Москва может разорвать связи с Турцией из-за войны в Нагорном Карабахе.