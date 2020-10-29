Политолог Марков: война в Карабахе будет продолжаться до скорой катастрофы армии Армении

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29 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Война на территории Нагорного Карабаха будет продолжатся до скорой катастрофы армии Армении. С соответствующим прогнозом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выступил Сергей Марков, российский политолог.

Эксперт констатировал, что в настоящий момент между позициями, которые отстаивают противостоящие друг другу Баку и Ереван, лежит политическая пропасть. Это значит, что боевые действия будут продолжаться до катастрофы армянской армии, которая близка, отметил Марков.

По мнению аналитика, к такому исходу ведет курс, проводимый премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщалось ранее в четверг, в Ереване заявили, что Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Нагорном Карабахе.