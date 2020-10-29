Армения: Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Карабахе
29 октября 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]
Армения заявила о том, что Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.
По словам процитированной «Русской весной» Шушан Степанян, пресс-секретаря армянского Минобороны, деятельность поддерживаемых Баку террористических организаций может представлять серьезную угрозу для всего Закавказья.
Как сообщалось ранее в четверг, интернет-ресурс Avia.pro написал, что самолет-разведчик Соединенных Штатов устроил провокацию в районе военной базы в армянском городе Гюмри.
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