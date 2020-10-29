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Армения: Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Карабахе

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Армения: Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Карабахе
Вооруженный человек, Ammar / globallookpress.com

Армения заявила о том, что Азербайджан создает базы террористов на землях, занятых в ходе наступления в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

По словам процитированной «Русской весной» Шушан Степанян, пресс-секретаря армянского Минобороны, деятельность поддерживаемых Баку террористических организаций может представлять серьезную угрозу для всего Закавказья.

Как сообщалось ранее в четверг, интернет-ресурс Avia.pro написал, что самолет-разведчик Соединенных Штатов устроил провокацию в районе военной базы в армянском городе Гюмри.

ДЦ

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Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

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