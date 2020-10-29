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Журналист Хакан Аксай: Россия может разорвать связи с Турцией из-за войны в Карабахе

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Хакан Аксай: Россия может разорвать связи с Турцией из-за войны в Карабахе
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, Michael Klimentyev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация может разорвать связи с Анкарой из-за вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Соответствующую точку зрения высказал Хакан Аксай, журналист из Турции.

Как отметил Аксай, процитированный ресурсом Al Monitor, Закавказье является для РФ «задним двором». Напряженность между Россией и Турцией в связи с конфликтом Еревана и Баку может привести к разрыву связей Москвы и Анкары. Терпение российских властей на исходе, полагает журналист.

Считается, что Турция оказывает активную помощь Азербайджану, в конце прошлого месяца начавшему наступление в Нагорном Карабахе. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям проекта WarGonzo, российские добровольцы могут отправиться на помощь армянской стороне.

ДЦ

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