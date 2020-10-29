Журналист Хакан Аксай: Россия может разорвать связи с Турцией из-за войны в Карабахе

Как отметил Аксай, процитированный ресурсом Al Monitor, Закавказье является для РФ «задним двором». Напряженность между Россией и Турцией в связи с конфликтом Еревана и Баку может привести к разрыву связей Москвы и Анкары. Терпение российских властей на исходе, полагает журналист.
Считается, что Турция оказывает активную помощь Азербайджану, в конце прошлого месяца начавшему наступление в Нагорном Карабахе. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям проекта WarGonzo, российские добровольцы могут отправиться на помощь армянской стороне.
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