WarGonzo: российские добровольцы могут отправиться на помощь воюющему с Баку Карабаху

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29 октября 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

На помощь Нагорному Карабаху, воюющему с Азербайджаном, могут прибыть добровольцы из Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении Telegram-канала WarGonzo, вопрос отправки российских граждан в зону конфликта обсудят на съезде Союза добровольцев Донбасса. Данное мероприятие должно состояться в субботу, 31 октября.

Карабахский вопрос на съезде «поставят ребром», отмечается в процитированном посте.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Сергей Марков выступил с прогнозом, по которому боевые действия в Нагорном Карабахе будут продолжаться до скорой катастрофы армянской армии.