WarGonzo: российские добровольцы могут отправиться на помощь воюющему с Баку Карабаху
29 октября 2020, 13:56[ «Аргументы Недели» ]
На помощь Нагорному Карабаху, воюющему с Азербайджаном, могут прибыть добровольцы из Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении Telegram-канала WarGonzo, вопрос отправки российских граждан в зону конфликта обсудят на съезде Союза добровольцев Донбасса. Данное мероприятие должно состояться в субботу, 31 октября.
Карабахский вопрос на съезде «поставят ребром», отмечается в процитированном посте.
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Сергей Марков выступил с прогнозом, по которому боевые действия в Нагорном Карабахе будут продолжаться до скорой катастрофы армянской армии.
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