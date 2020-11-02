Avia.pro: войска Азербайджана уничтожили до 75% РСЗО армии Нагорного Карабаха
2 ноября 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Азербайджанские Вооруженные силы, задействованные в наступательной операции Баку на территории Нагорного Карабаха, смогли уничтожить до 75% реактивных систем залпового огня (РСЗО) армии самопровозглашенной республики. Такая цифра названа в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении портала Avia.pro, основной урон среди карабахских РСЗО понесли установки «Град». В ходе боевых действий Степанакерт потерял не менее 35 систем из 44. Данное обстоятельство является серьезным препятствием для осуществления контратак подразделениями Нагорного Карабаха, говорится в процитированной публикации.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сети разместили видео, на котором, как утверждают в Баку, запечатлена ликвидация военного кортежа карабахского лидера Араика Арутюняна.
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