Появилось видео уничтожения армянских «Градов» воюющей в Карабахе армией Азербайджана
2 ноября 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
В интернете разместили видео, на котором запечатлено уничтожение армянских систем «Град» армией Азербайджана, воюющей на территории Нагорного Карабаха. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале Минобороны закавказской республики.
В описании к выложенным кадрам говорится, что удары по «Градам» были нанесены прошлой ночью. Азербайджанские военные ликвидировали в общей сложности четыре установки на различных участках фронта.
Баку в конце сентября начал наступательную операцию с целью возвращения контроля над Нагорным Карабахом. Как сообщалось ранее в понедельник, издание «Репортер» написало, что самопровозглашенное государство осталось без российских добровольцев из-за армянского премьера Никола Пашиняна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.