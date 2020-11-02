Появилось видео уничтожения армянских «Градов» воюющей в Карабахе армией Азербайджана

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2 ноября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете разместили видео, на котором запечатлено уничтожение армянских систем «Град» армией Азербайджана, воюющей на территории Нагорного Карабаха. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале Минобороны закавказской республики.

В описании к выложенным кадрам говорится, что удары по «Градам» были нанесены прошлой ночью. Азербайджанские военные ликвидировали в общей сложности четыре установки на различных участках фронта.

Баку в конце сентября начал наступательную операцию с целью возвращения контроля над Нагорным Карабахом. Как сообщалось ранее в понедельник, издание «Репортер» написало, что самопровозглашенное государство осталось без российских добровольцев из-за армянского премьера Никола Пашиняна.