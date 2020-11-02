«Репортер»: воюющий с Азербайджаном Карабах остался без российских добровольцев из-за Пашиняна

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2 ноября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi / globallookpress.com

Непризнанный Нагорный Карабах, воюющий с Азербайджаном, остался без российских добровольцев из-за главы правительства Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как информирует издание «Репортер», Союз добровольцев Донбасса отказался от отправки своих представителей в Закавказье. Объясняя принятое организацией решение, там отметили, что армянский кабинет министров во главе с Пашиняном находится под влиянием Соединенных Штатов и недружелюбно относится к России. Данный настрой, в частности, нашел свое выражение в нежелании присутствия в Карабахе добровольцев из РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский назвал новым ударом по России американское предложение о вводе миротворцев в зону вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.