Сатановский назвал новым ударом по России предложение США о вводе миротворцев в Карабах

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Миротворцы, Luo Xiaoguang / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, прокомментировал инициативу Соединенных Штатов о вводе миротворцев из Скандинавии в Нагорный Карабах. Соответствующую публикацию аналитик разместил некоторое время назад в своем Telegram.

Сатановский назвал предложение американских властей новым ударом по Российской Федерации, которая вытесняется из Закавказья без прямого военного столкновения. По словам политолога, ранее таким же образом РФ вытеснили из Украины и прибалтийских республик.

Ранее сегодня сообщалось, что военкор Юрий Котенок высказал предположение, согласно которому Киев мог поставить фосфорные снаряды Азербайджану, чья армия ведет наступление на территории Нагорного Карабаха.