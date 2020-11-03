В Карабахе снайпер уничтожил одного из командиров протурецкой сирийской группировки «Султан Мурад»

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3 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

В зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе снайпер уничтожил одного из командиров протурецкой сирийской группировки «Султан Мурад». Соответствующую информацию опубликовала Линдси Снелл, журналист из Соединенных Штатов.

Снелл разместила в своем Twitter снимок, на котором запечатлен ликвидированный командир, при этом его имени журналист не назвала.

Согласно сведениям, размещенным в интернете, организация «Султан Мурад» занимается отправкой наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. С целью транспортировки боевиков используется турецкая территория.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось фото последствий применения Азербайджаном белорусской системы «Полонез» в Карабахе.