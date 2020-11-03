Последствия атаки Азербайджана белорусским «Полонезом» в Карабахе попали на фото

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3 ноября 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана применили в Нагорном Карабахе белорусский комплекс «Полонез». Последствия данной атаки попали на фото, которое появилось некоторое время назад в интернете.

На снимке, который опубликовали в Telegram авторы проекта WarGonzo, можно увидеть результат попадания боеприпаса, выпущенного «Полонезом», в жилой квартал города Шуши. Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад.

Согласно предположению, приведенному порталом Avia.pro, после начала наступательной операции в Нагорном Карабахе Баку получил от Минска дополнительную партию «Полонезов». Президент Белоруссии Александр Лукашенко это отрицает.

Ранее во вторник сообщалось, что Армения заявила об отступлении азербайджанских военных после их атаки в районе Гадрута.

Фото: Telegram-канал WarGonzo