Нестыковки в репортаже про «разгром колонны элитного азербайджанского спецназа» в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В сети появилось видео, в котором на камеру «военкор» Семен Пегов рассказал, что в районе села Тагавард близ города Шуши «была разбита колонна азербайджанского элитного, штурмового спецназа». Набор всех слов, вылетевших из уст Пегова: эпитетов и не к месту употребленных терминов режет слух, этот «военкор» явно не знаком с военной терминологией. Перлы из его репортажа могут довести человека, посвященного в военное дело, до припадка гомерического смеха. Но не в этом дело. Давайте разберем ситуацию по деталям, ради установления истины, с учетом, что в Баку отрицают «разгром элитного, штурмового азербайджанского спецназа» у села Тагавард.

Видеоматериал, представленный этой репортерской группой, достаточно красноречив. Мы видим три уничтоженных броневика. И нам показали, что находится внутри одного из них. На камеру боец ополчения Арцаха насчитал одиннадцать трупов азербайджанских солдат внутри бронеавтомобиля. О содержимом других машин сказано не было, но можно предположить, что там примерно такая же картина. Судя по всему, в реальности все выглядит так: взвод азербайджанской мотопехоты совершал марш или маневр в походном порядке, то есть колонной и угодил в засаду. Три машины, по одной на отделение – это взвод (согласитесь это не так уж много). Атаки, как таковой, здесь быть не могло, поскольку азербайджанцы даже не спешились (не успели). Машины были уничтожены скорее всего из «допотопных» противотанковых ручных гранатометов РПГ-7, несколькими выстрелами, на этом, собственно, бой и закончился. Вся пехота азербайджанцев погибла, не покидая машин. Армяне, конечно же, могли в их направлении еще пострелять из автоматов и ручных пулеметов, так, для полной уверенности, чтоб никто из неприятелей не остался в живых (кто-то мог чудесным образом успеть покинуть машину, на войне всякое бывает), сюрпризы в боевой обстановке очень нежелательны, они приводят к потерям.

В Баку заявили, что ни о каком спецназе, погибшем у села Тагавард, речи быть не может, поскольку его там не было. И, похоже, азербайджанское командование не обманывает общественность – так оно и есть. Поясняю - настоящий спецназ, как правило действует скрытно, меньшими группами, в боевой обстановке ходит пешком. И в районе какого-то села Тагавард даже не просматриваются задачи для спецназа. Получается, что с подачи «военкора» Пегова, бойцы Арцаха слегка приукрасили картину своей победы (это вполне объяснимо - à la guerre comme à la guerre). Есть еще одна странность во всем случившемся.

Эта небольшая колонна двигалась без охранения, вероятно она, совершая маневр, попросту заблудилась на незнакомой местности (конечно, сомнительно, сейчас в таких случаях используют GPS, ну, мало-ли, предположим, азербайджанские командиры не знакомы с этим гаджетом). Уничтоженное азербайджанское подразделение может даже быть не армейским, а полицейским. По привычке, свойственной только полиции, этот взвод (точнее его командир) решил нахрапом, без разведки и охранения, заскочить на броневиках в село и навести там «шороху», пострелять от души, напугать местных и повесить азербайджанский флаг на крышу самого высоко дома. Данный вывод напрашивается потому, что этот взвод действовал крайне беспечно и неумело в боевой обстановке. Его командир, находясь в районе боевых действий, видимо даже не думал о вероятности встречи с вооруженным противником. Из-за этой некомпетентности начальника – все отправились в Аль-Джайна (Рай у мусульман) к небесным гуриям.

Возможно, я ошибаюсь, и действовало армейское азербайджанское подразделение. Ну, тогда нужно говорить о крайне слабой подготовке азербайджанских командиров, которые, как известно, получают образование в турецких военных учебных заведениях. И можно делать далеко идущие выводы о ценности такого образования. Вернемся к репортажу о «разгроме азербайджанского спецназа». Еще раз повторю, что в данном случае опровержение, поступившее из Баку больше похоже на правду, чем заявление представителя армии обороны Карабаха и репортера Пегова. Да, кого-то уничтожили. И, нет – это явно был не армейский спецназ.