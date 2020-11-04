Журналист Гордон предсказал катастрофу Украины в случае отставки президента Зеленского
4 ноября 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]
Отставка президента Владимира Зеленского привела бы к катастрофе Украины. Соответствующий прогноз озвучил на видео, размещенном на его YouTube-канале, киевский журналист Дмитрий Гордон.
Гордон отметил, что украинское общество не готово к уходу Зеленского с поста главы государства. По словам журналиста, только этот политик способен объединить страну, так как пользуется поддержкой в различных ее частях. Если президент покинет свою должность, Украину «начнут рвать», предсказал Дмитрий Гордон.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Василий Кашин спрогнозировал «погром» украинской армии в случае ее нападения на российский Крым.
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