Военный эксперт Василий Кашин предрек «погром» армии Украины в случае нападения на Крым

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военный эксперт Василий Кашин спрогнозировал, к каким последствиям для Киева привело бы нападение Вооруженных сил Украины на российский Крым. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.

Аналитик предсказал, что в случае агрессии в отношении Крыма Москва не оставит ее без реакции. Как минимум ВСУ ждет «погром», процитировал Кашина портал «ПолитПазл». Также эксперт допустил реализацию варианта ответных действий, при котором произойдет расширение территории ДНР и ЛНР и образование новых самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание «ПолитРоссия» написало о случайной фразе голландского прокурора Тийса Бергера, которая рушит украинскую версию об уничтожении Boeing MH17 в Донбассе системой «Бук».