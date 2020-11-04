Аналитик предсказал, что в случае агрессии в отношении Крыма Москва не оставит ее без реакции. Как минимум ВСУ ждет «погром», процитировал Кашина портал «ПолитПазл». Также эксперт допустил реализацию варианта ответных действий, при котором произойдет расширение территории ДНР и ЛНР и образование новых самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание «ПолитРоссия» написало о случайной фразе голландского прокурора Тийса Бергера, которая рушит украинскую версию об уничтожении Boeing MH17 в Донбассе системой «Бук».
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