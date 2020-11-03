«ПолитРоссия»: случайная фраза голландского прокурора рушит версию Украины об уничтожении Boeing MH17 «Буком»
3 ноября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Случайная фраза, оброненная голландским прокурором Тийсом Бергером, рушит отстаиваемую Украиной версию о том, что самолет Boeing MH17 уничтожил в небе над Донбассом комплекс «Бук». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет, ссылаясь на журналиста Эрика ван де Бика, издание «ПолитРоссия», Бергер в ходе разбирательства по делу о гибели Boeing констатировал, что не удалось установить принадлежность обломков ракеты «Бук», найденных в районе крушения самолета, боеприпасу, который мог сбить лайнер. Обнаруженные детали могли попасть на территорию Донецкой области до или после авиакатастрофы, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Юлия Тимошенко заявила о «настоящем терроре» против Конституционного суда страны, оказавшегося в конфликте с президентом Владимиром Зеленским.
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