Эксперт Антипов: Boeing MH17 в Донбассе уничтожила СБУ при участии спецслужб Запада

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20 октября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ньюинформ»

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Малайзийский самолет Boeing MH17, разбившийся в небе над Донецкой областью летом 2014 года, был уничтожен Службой безопасности Украины при участии западных спецслужб. С соответствующим обвинением выступил независимый эксперт Юрий Антипов, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Как отметил специалист на страницах интернет-издания «Ньюинформ», звучащие на Западе утверждения о том, что Boeing якобы сбила Россия, основываются на видео проезда колонны военной техники по территории страны. Согласно версии голландских следователей, передвигавшийся в составе этой колонны комплекс «Бук» пересек украинскую границу и уничтожил пассажирский лайнер.

Юрий Антипов полагает, что данный ролик был скомпилирован из нескольких записей. Эксперт указал на то, что в момент крушения пассажирского лайнера стояла жаркая погода, однако на кадрах можно увидеть людей, которые одеты в куртки.

По мнению Антипова, материал для «видеодоказательства» начал собираться задолго до катастрофы. Как считает специалист, гибель Boeing была заранее и тщательно спланирована. Осуществить эту операцию могла только СБУ при непосредственном содействии западных спецслужб, отметил Юрий Антипов.

Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Смешко, бывший глава СБУ, заявил о большом количестве «российских агентов» в окружении украинского лидера Владимира Зеленского.