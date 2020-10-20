Экс-глава СБУ Смешко: в окружении Зеленского есть много людей, работающих на Россию

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20 октября 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Ray Tang / globallookpress.com

В окружении Владимира Зеленского есть много людей, которые работают на РФ. Соответствующее заявление в ходе размещенного на YouTube интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал Игорь Смешко, бывший руководитель Службы безопасности Украины.

Согласно точке зрения Смешко, о наличии в команде президента деятелей, выполняющих задания Москвы, свидетельствуют неудовлетворительные результаты работы киевских властей в сферах национальной безопасности и дипломатии. Конкретные фамилии «российских агентов» экс-глава СБУ не назвал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Максим Гольдарб, претендент на должность мэра Киева, высказал мнение, по которому «Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией».