Кандидат в мэры Киева Гольдарб: «Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией»
19 октября 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]
«Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией». Соответствующее заявление, выступая в эфире своего YouTube-канала, сделал Максим Гольдарб, кандидат в мэры Киева.
Согласно точке зрения политика, власти бывшей советской республики включили вопрос, касающийся Будапештского меморандума, в опрос граждан, который пройдет 25 октября, чтобы «дать добро» на размещение баз Североатлантического альянса на территории страны. Гольдарб полагает, что реализация данного сценария спровоцирует полномасштабный военный конфликт, о котором, по мнению кандидата, «мечтают» на Западе.
Ранее в понедельник сообщалось, что Ренат Кузьмин, представитель Верховной Рады, предупредил об опасности полетов бомбардировщиков США в украинском воздушном пространстве.
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