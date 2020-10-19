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Кандидат в мэры Киева Гольдарб: «Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией»

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Кандидат в мэры Киева Гольдарб: «Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией»
Учения НАТО, Slavomir Kubes / globallookpress.com

«Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией». Соответствующее заявление, выступая в эфире своего YouTube-канала, сделал Максим Гольдарб, кандидат в мэры Киева.

Согласно точке зрения политика, власти бывшей советской республики включили вопрос, касающийся Будапештского меморандума, в опрос граждан, который пройдет 25 октября, чтобы «дать добро» на размещение баз Североатлантического альянса на территории страны. Гольдарб полагает, что реализация данного сценария спровоцирует полномасштабный военный конфликт, о котором, по мнению кандидата, «мечтают» на Западе.

Ранее в понедельник сообщалось, что Ренат Кузьмин, представитель Верховной Рады, предупредил об опасности полетов бомбардировщиков США в украинском воздушном пространстве.

ДЦ

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