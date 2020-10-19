Депутат Рады Кузьмин: Украина может стать полем боя России и США из-за полетов американских бомбардировщиков
19 октября 2020, 10:55[ «Аргументы Недели» ]
Украина рискует превратиться в поле боя между Россией и Соединенными Штатами из-за полетов американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Соответствующую точку зрения высказал Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады.
По мнению парламентария, маневры B-52 в в украинском небеявляются провокацией. Кузьмин, высказавшийся на видео, опубликованном на его YouTube-канале, отметил, что в ходе данных учений может произойти инцидент, способный спровоцировать вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном. Наивно думать, что эпицентр боевых действий в этом случае будет находиться далеко от Украины, предостерег представитель Рады.
Ранее киевская военная разведка сообщила о «переброске Россией танков Т-72Б в Донбасс».
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