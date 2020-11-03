Тимошенко заявила о «настоящем терроре» против оказавшегося в конфликте с Зеленским КС Украины

Согласно точке зрения политика, Зеленский в настоящий момент пытается подчинить себе КС, который является последним госинститутом, сохранившим независимость. Тимошенко добавила, что на суд «обрушилось все криминальное лобби», против него развязали «настоящий террор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский националист Александр Алферов призвал киевские власти окружить российские войска, которые якобы присутствуют в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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