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Тимошенко заявила о «настоящем терроре» против оказавшегося в конфликте с Зеленским КС Украины

, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Тимошенко заявила о «настоящем терроре» против оказавшегося в конфликте с Зеленским КС Украины
Украинский политик Юлия Тимошенко, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Юлия Тимошенко, глава украинской партии «Батькивщина», высказалась по поводу конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) страны. Соответствующая публикация появилась в Facebook Тимошенко.

Согласно точке зрения политика, Зеленский в настоящий момент пытается подчинить себе КС, который является последним госинститутом, сохранившим независимость. Тимошенко добавила, что на суд «обрушилось все криминальное лобби», против него развязали «настоящий террор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский националист Александр Алферов призвал киевские власти окружить российские войска, которые якобы присутствуют в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

ДЦ

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