Зеленский: Решение КС Украины о коррупции связано с «заговором олигархов» против него

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции» повлекло обострение политической обстановки в стране. По его словам, это «проявление заговора» олигархов против него.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни», - высказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании «ничтожным» и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».