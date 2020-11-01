Зеленский: Решение КС Украины о коррупции связано с «заговором олигархов» против него
1 ноября 2020, 18:32[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции» повлекло обострение политической обстановки в стране. По его словам, это «проявление заговора» олигархов против него.
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни», - высказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании «ничтожным» и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.