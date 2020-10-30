Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении судей Конституционного суда

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30 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, которым инициирует прекращение полномочий судей Конституционного суда. Об этом сообщили в пятницу, 30 октября, в пресс-службе ведомства.

Проект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» состоит из двух статей. В первой статье предлагается признать «ничтожным» решение Конституционного суда Украины о декларировании, которое было принято 27 октября «в условиях реального конфликта интересов». Кроме того, тогда КС признал неконституционным органом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Во второй статье речь идёт о приостановлении полномочий действующего состава Конституционного суда и о начале процедуры отбора судей нового состава в соответствие с Конституцией.