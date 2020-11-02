Украинский националист Алферов призвал окружить «российские войска в Донбассе»

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2 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев должен добиться капитуляции Российской Федерации в Донбассе с выплатами репараций и контрибуций. С соответствующим заявлением выступил Александр Алферов, украинский радиоведущий и спикер одной из праворадикальных организаций.

Националист призвал власти своей страны окружить «российские войска в Донбассе», выйти за пределы линии разграничения и применить в зоне вооруженного противостояния ВВС. По словам Алферова, процитированного сетевым изданием «Новороссия», Украине следует действовать так, как Хорватия, которая в результате скоротечной операции, проведенной в августе 1995 года, ликвидировала самопровозглашенную Сербскую Краину.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам ДНР и ЛНР. Власти России подобные утверждения отрицают.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому подразделения непризнанных республик дойдут до Киева и Одессы в случае наступления украинской армии в Донбассе.