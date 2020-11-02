Экс-разведчик Кедми: силы ДНР и ЛНР дойдут до Киева и Одессы в случае наступления ВСУ в Донбассе

Наступление Вооруженных сил Украины в Донбассе привело бы к тому, что подразделения ДНР и ЛНР очень быстро дошли бы до Киева и Одессы. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских интернет-СМИ озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам эксперта, если киевские власти решатся на реализацию военного сценария на востоке страны, «эта авантюра» закончится в течение короткого промежутка времени. Кедми спрогнозировал, что в итоге бойцы ДНР и ЛНР пройдут по Крещатику, попирая ногами украинский флаг.
Ранее в понедельник сообщалось, что Алексей Резников, вице-премьер Украины, обозначил два варианта решения проблемы республик Донбасса.
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