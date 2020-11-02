Украинский вице-премьер Резников назвал два варианта решения проблемы «больных» территорий ДНР и ЛНР
2 ноября 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]
Территории, которые контролируют власти непризнанных ДНР и ЛНР, являются «больными», в том числе ментально. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Алексей Резников, заместитель руководителя украинского правительства.
По словам вице-премьера, процитированного изданием «Русская весна», у Киева есть два варианта решения проблемы республик Донбасса. Первый – «ампутация», второй – терапия. Резников отметил, что он выступает за претворение в жизнь второго сценария.
Ранее сообщалось, что Борис Рожин, военный аналитик, обозначил три возможных направления прорыва Вооруженных сил Украины в Донбассе.
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