Украинский вице-премьер Резников назвал два варианта решения проблемы «больных» территорий ДНР и ЛНР

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2 ноября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский вице-премьер Алексей Резников, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Территории, которые контролируют власти непризнанных ДНР и ЛНР, являются «больными», в том числе ментально. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Алексей Резников, заместитель руководителя украинского правительства.

По словам вице-премьера, процитированного изданием «Русская весна», у Киева есть два варианта решения проблемы республик Донбасса. Первый – «ампутация», второй – терапия. Резников отметил, что он выступает за претворение в жизнь второго сценария.

Ранее сообщалось, что Борис Рожин, военный аналитик, обозначил три возможных направления прорыва Вооруженных сил Украины в Донбассе.