Военный аналитик Борис Рожин назвал три возможных направления прорыва ВСУ в Донбассе

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30 октября 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Аналитическая служба Донбасса»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Необходимость в военных победах в Донбассе вкупе с опытом идущего в настоящий момент конфликта в Нагорном Карабахе может толкнуть киевские власти на проведение наступательной операции против ДНР и ЛНР в конце текущего года или первом квартале 2021-го. Соответствующую точку зрения высказал Борис Рожин, военный аналитик.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины могут прибегнуть к следующим вариантам действий:

- прорыв у Еленовки и Докучаевска с целью окружения и взятия последнего;

- прорыв через Докучаевск и Еленовку на Моспино с последующим охватом Донецка с юга;

- прорыв через Тельманово к границе ДНР и России с последующей атакой на Новоазовский район.

Как спрогнозировал Рожин, реализация подобных планов не приведет к полному разгрому ДНР и ЛНР, но значительно их ослабит, особенно если не последует или запоздает реакция со стороны Российской Федерации.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание «Репортер» написало, что республики Донбасса представили на мирных переговорах «план капитуляции» перед Киевом.