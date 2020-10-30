Военный аналитик Борис Рожин назвал три возможных направления прорыва ВСУ в Донбассе

Необходимость в военных победах в Донбассе вкупе с опытом идущего в настоящий момент конфликта в Нагорном Карабахе может толкнуть киевские власти на проведение наступательной операции против ДНР и ЛНР в конце текущего года или первом квартале 2021-го. Соответствующую точку зрения высказал Борис Рожин, военный аналитик.
Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины могут прибегнуть к следующим вариантам действий:
- прорыв у Еленовки и Докучаевска с целью окружения и взятия последнего;
- прорыв через Докучаевск и Еленовку на Моспино с последующим охватом Донецка с юга;
- прорыв через Тельманово к границе ДНР и России с последующей атакой на Новоазовский район.
Как спрогнозировал Рожин, реализация подобных планов не приведет к полному разгрому ДНР и ЛНР, но значительно их ослабит, особенно если не последует или запоздает реакция со стороны Российской Федерации.
Как сообщалось ранее в пятницу, издание «Репортер» написало, что республики Донбасса представили на мирных переговорах «план капитуляции» перед Киевом.