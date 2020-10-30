«Репортер»: ДНР и ЛНР представили на переговорах по Донбассу «план капитуляции» перед Украиной

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30 октября 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Дорожная карта действий по мирному разрешению конфликта в Донбассе, которую ДНР и ЛНР представили некоторая время назад на переговорах, является «планом капитуляции» республик перед Украиной. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет издание «Репортер», в дорожной карте содержится ряд серьезных уступок Киеву. В частности, в документе предлагается наделить особым статусом не весь Донбасс, а только территории республик. Отмечается, что тем самым власти Донецка и Луганска соглашаются на уничижительное наименование «ОРДЛО», закрепленное за ними на Украине. При этом предполагается, что особый статус будет введен не навсегда, а только до 2050 года.

Также, если план примут, ДНР и ЛНР лишатся своих армейских корпусов и вернут украинским олигархам национализированные предприятия.

Ранее в пятницу сообщалось, что Андрей Клименко, экономист с Украины, спрогнозировал бегство миллиона россиян из Крыма после начала «деоккупации» региона и появления там киевских военных.