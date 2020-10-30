Украинский экономист Клименко предрек бегство миллиона россиян из Крыма после начала «деоккупации» и появления там ВСУ
30 октября 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]
Когда начнется «деоккупация» Крыма и там появятся Вооруженные силы Украины, произойдет массовое бегство россиян, проживающих в настоящий момент на полуострове. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Клименко, украинский экономист.
Согласно утверждению эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», после присоединения Крыма к РФ туда прибыли около миллиона граждан страны. По словам Клименко, когда на территорию региона ступят киевские военные, «весь этот миллион» покинет полуостров из-за страха перед украинскими националистами.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция непризнанной ДНР заявила о нарушении ВСУ перемирия в зоне боевых действий в Донбассе.
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