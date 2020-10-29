Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Донецк сообщил о нарушении ВСУ перемирия и уничтожении бойца ДНР беспилотником

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Донецк сообщил о нарушении ВСУ перемирия и уничтожении бойца ДНР беспилотником
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нарушили режим перемирия в Донбассе, в зоне военного конфликта погиб боец ДНР. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила сегодня Народная милиция непризнанной республики.

В заявлении, оказавшимся в распоряжении СМИ, рассказывается, что военные из 53-й бригады ВСУ запустили беспилотник с позиций в районе села Чермалык. Народная милиция подбила аппарат, однако он успел сбросить боеприпас. Данный снаряд уничтожил одного бойца ДНР.

Ранее Народная милиция проинформировала о том, что работа средств РЭБ противника в Донбассе едва не привела к гуманитарной катастрофе.

ДЦ

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью