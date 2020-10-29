Донецк сообщил о нарушении ВСУ перемирия и уничтожении бойца ДНР беспилотником
29 октября 2020, 13:19[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины нарушили режим перемирия в Донбассе, в зоне военного конфликта погиб боец ДНР. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила сегодня Народная милиция непризнанной республики.
В заявлении, оказавшимся в распоряжении СМИ, рассказывается, что военные из 53-й бригады ВСУ запустили беспилотник с позиций в районе села Чермалык. Народная милиция подбила аппарат, однако он успел сбросить боеприпас. Данный снаряд уничтожил одного бойца ДНР.
Ранее Народная милиция проинформировала о том, что работа средств РЭБ противника в Донбассе едва не привела к гуманитарной катастрофе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.