ДНР: работа РЭБ армии Украины в Донбассе чуть не спровоцировала гуманитарную катастрофу

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29 октября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армии Украины в Донбассе чуть не спровоцировала гуманитарную катастрофу. С соответствующим заявлением выступили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В сводке, распространенной накануне Народной милицией, говорится, что командование поручило мобильной группе РЭБ из 305-го батальона и роте РЭБ 35-й бригады Вооруженных сил Украины подавлять сигналы управления дронами ОБСЕ, которые следят за передвижением киевской техники в зоне конфликта.

Отмечается, что средства РЭБ повлияли на радиосвязь диспетчерской службы железнодорожной станции «Константиновка». При подходе поезда с нефтепродуктами к стоявшим на станции вагонам машинист локомотива не смог установить связь с диспетчерской, состав был экстренно остановлен.

Таким образом, работа РЭБ ВСУ чуть не привела к столкновению железнодорожных составов с нефтепродуктами и созданию гуманитарной катастрофы, заявили в Народной милиции.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Муратов, общественник из ДНР, предсказал скорый референдум о присоединении Украины к Российской Федерации.