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Общественник из ДНР Муратов предрек скорый референдум о присоединении Украины к России

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Общественник из ДНР Муратов предрек скорый референдум о присоединении Украины к России
Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Алексей Муратов, представитель действующего в ДНР общественного движения «Донецкая республика», прокомментировал рекордно низкую явку в менее чем 37% на местных выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье на Украине. По данному вопросу Муратов высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил общественник, если бы на выборы пошла политическая сила с четкой программой восстановления дружеских отношений с Россией, явка была бы совсем другой.

Кроме того, Алексей Муратов предрек украинский референдум о присоединении к РФ. По мнению собеседника «ПолитНавигатора», плебисцит «произойдет очень скоро».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание Sohu допустило потерю Киевом контроля над Украиной в случае военного нападения на российский Крым.

ДЦ

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