Sohu: Киев может потерять контроль над Украиной в случае военного нападения на Крым
26 октября 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]
Попытка отбить у Российской Федерации Крым силой привела бы к негативным последствиям для Украины. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.
Как пишет портал Sohu, в случае нападения на Крым Киев может потерять контроль над территорией Украины.
Также в процитированной публикации говорится, что эскалация конфликта в бывшей советской республике способна привести к катастрофе для Европы. Отмечается, что в реализации данного сценария не заинтересовано ни одно государство, кроме Соединенных Штатов.
Ранее в понедельник сообщалось, что Георгий Мурадов, постпред Крыма при российском президенте, рассказал, как Москва может ответить на украинскую водную блокаду региона.
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