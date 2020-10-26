Sohu: Киев может потерять контроль над Украиной в случае военного нападения на Крым

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26 октября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Попытка отбить у Российской Федерации Крым силой привела бы к негативным последствиям для Украины. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Как пишет портал Sohu, в случае нападения на Крым Киев может потерять контроль над территорией Украины.

Также в процитированной публикации говорится, что эскалация конфликта в бывшей советской республике способна привести к катастрофе для Европы. Отмечается, что в реализации данного сценария не заинтересовано ни одно государство, кроме Соединенных Штатов.

Ранее в понедельник сообщалось, что Георгий Мурадов, постпред Крыма при российском президенте, рассказал, как Москва может ответить на украинскую водную блокаду региона.